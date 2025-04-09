面板3月報價漲勢收斂 友達、群創營收較2月微增

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（中央社記者潘智義台北9日電）3月電視面板價格漲勢收斂，友達光電今天公布3月自結合併營收為新台幣258.5億元，較2月增加5.1%，年增21.9%；群創光電自結3月合併營收188億元，較2月增加1.4%，年減6.8%。

研調機構集邦科技表示，雖然3月電視面板需求仍穩，但自2024第4季至2025年第1季，品牌客戶維持高採購動能，導致庫存水位偏高，第2季面板需求可能下滑的雜音已出現。

友達統計第1季合併營收721億元，較去年第4季增加5%，較去年同期增加21.2%；群創今年第1季自結合併營收559億元，較去年第4季增加4.2%，較去年同期成長10.8%。

群創指出，3月大尺寸面板合併出貨量共計853萬片，較2月減少0.2%；3月中小尺寸面板合併出貨量共計2945萬片，較2月減少4%。群創累計第1季大尺寸面板合併出貨量2508萬片，較去年第4季減少2.7%；中小尺寸面板合併出貨量8506萬片，較去年第4季增加12.6%。

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觸控面板廠宸鴻自結3月合併營收50.6億元，較2月增加22.1%，較去年同期減少7.5%；宸鴻第1季自結合併營收137億元，較去年第4季減少13.5%，較去年同期減少10.6%。

業成自結3月合併營收58.42億元，較2月增加40.84%，較去年同期減少17.09%；業成第1季合併營收151.87億元，較去年第4季減少25.02%，較去年同期增加0.53%。（編輯：張良知）1140409