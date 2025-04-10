大同3月營收月增近30% 電力事業群表現亮眼

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（中央社記者潘智義台北10日電）大同今天公告3月合併營收新台幣39.3億元，較2月大幅成長近30%，較去年同期成長逾7%，核心事業電力事業群表現保持亮眼，且在手訂單已增至逾215億元。

大同說明，去年同期因有冬山儲能案部分入帳，墊高比較基期，但今年3月電力事業群配合客戶交貨時程、電子代工事業群也較2月成長，推升合併營收表現，累計前3月營收105.3億元，年減幅收斂至2.68%。

大同表示，電力事業群3月營收較2月成長1成、年成長超過2成，今年累計營收增長超過1成。其中，重電受惠電力設備需求穩定成長，單月及累計營收較去年同期大幅跳增5成以上。

大同統計，電表單月營收成長及累計營收年成長率超過2成；馬達受惠中、小馬達銷貨暢旺以及電動車馬達挹注下，單月及累計營收也較去年達雙位數成長，隨著重電與馬達出貨帶動，進一步拉高3月電力事業群毛利。

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大同說明，公司深耕日本市場，日本正加速智慧電表系統更新，市場預估相關商機逾新台幣千億元，大同是台灣同業中唯一打進日本10家電力公司的智慧電表供應商，並已成功取得首批127萬具第2世代智慧電表訂單，於今年量產陸續交貨，訂單能見度已到2027年，未來標案持續釋出後，大同將全力爭取拿下訂單。

大同指出，馬達事業長期供應在地合作夥伴，大型水力發電機組訂單能見度已看至2030年，同時，日本太陽能發電占比從2014到2024年成長5倍，大同非晶質變壓器因而受惠，在政策利多推動下，日本市場業績將持續成長。（編輯：黃國倫）1140410