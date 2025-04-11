迎智慧顯示展 面板廠秀MicroLED拼接及單一最大螢幕

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（中央社記者潘智義台北11日電）迎接智慧顯示展Touch Taiwan 2025，群創光電將展出世界第一巨型自由拼接204吋色轉換微型發光二極體（Micro LED）顯示模組互動牆；友達秀出全球最大單片尺寸42吋Micro LED顯示器。

群創表示，將推出創新人工智慧（AI）顯示科技解決方案，匯集Micro LED、迷你發光二極體（mini LED）、裸眼3D等創新顯示技術，搭載AI軟硬整合解決方案，拓展AI視覺智慧場域，引領新一波智慧顯示科技成長浪潮。

友達說明，開發主動驅動面板技術點亮超微Micro LED，不僅展現Micro LED卓越的原生色彩，同時也賦予LED顯示面板絕妙的穿透特性，透過專屬打造的全球最高世代4.5代Micro LED顯示器生產線，一條龍完成驅動基板、巨量轉移、精細塗布到系統組裝，將超大尺寸無邊界顯示單元進行無縫拼接延伸，在商業展示、藝文展演、公共資訊系統等各式場域中跨越傳統舊視限，重新定義空間與視野。

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群創指出，將於現場展示世界第一巨型螢幕204吋的色轉換Micro LED自由拼接顯示模組牆，其搭載AI軟硬體整合方案，透過智慧感測應用解決方案，使顯示器不再是一成不變的單向式，實現多層次的生成式AI互動體驗。

群創說明，新一代自主開發色轉換技術、巨量轉移既修復技術、創新拼接與表面處理技術，展現高度垂直整合技術能力，及無縫拼接技術。憑藉Micro LED高黑占比、超高環境對比、高清細膩畫質及自由拼接等優勢，尺寸可從小至25.4吋到204吋超大型顯示器，提供大型空間、高清沉浸式體驗的最佳解決方案。（編輯：張均懋）1140411