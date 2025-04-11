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中國加徵關稅反制美國 歐股盤中由紅翻黑

2025/4/11 18:21
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（中央社巴黎11日綜合外電報導）白宮證實，對中國進口商品課徵關稅總稅率已達到145%後，北京今天宣布對美國進口貨物關稅從84%提高至125%，以反制華府。歐洲股市主要指數今天盤中由紅翻黑，回吐先前的漲幅。

法新社報導，在格林威治標準時間9時左右，德國法蘭克福股市下跌1.5%，巴黎股市走低約1%，倫敦股市微跌0.4%。這些指數開盤還延續前一日漲幅，隨後由紅翻黑。

川普（Donald Trump）美東時間9日宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%，以回應中國對美國的報復措施。

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美媒報導，白宮官員證實，由於川普先前因為致命鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）問題，已對中國課徵20%的相關關稅，所以目前關稅累計稅率為145%。

中國央視新聞報導，中國國務院關稅稅則委員會今天發布公告，自12日起，將原產於美國的所有進口商品的加徵關稅稅率，由84%提高至125%。公告稱，若美國後續再對中國輸美商品加徵關稅，中方將不予理會。（譯者：林沂鋒/核稿：洪啓原）1140411

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