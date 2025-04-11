台積電鴻海聯發科穩軍心 貢獻台股近300點扮信心指標

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（中央社記者張建中新竹11日電）台積電、聯發科和鴻海3大權值股今天股價開低走高，市值合計增加新台幣9632億元，貢獻大盤近300點，帶動台股震盪走高，終場上揚528.74點，為市場信心指標。

美國總統川普經貿政策不確定性並未消除，美股10日再度湧現賣壓，道瓊工業指數下跌1014.79點，跌幅2.5%；那斯達克指數下跌737.66點，跌幅4.31%；費城半導體指數重挫337.15點，跌幅7.97%。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌4.8%，台積電今天股價跳空開低至848元，早盤進一步滑落至836元，下跌27元；聯發科和鴻海也分別滑落至1250元及117元，下跌50元及6.5元。台股早盤信心疲弱，指數最低下殺至18418.2點，下挫581.83點。

隨著買盤湧入，推升台積電、聯發科和鴻海震盪走高，紛紛由黑翻紅。終場台積電收在889元，上漲26元，市值增加6742億元，攀升至23.05兆元，貢獻大盤約209點。

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聯發科收在1385元，上漲85元，市值攀升至2.21兆元，貢獻大盤約42點；鴻海收在134.5元，上漲11元，市值達1.86兆元，貢獻大盤約47點。

台積電、聯發科和鴻海今天開低後股價回升，穩住台股市場信心，帶動大盤震盪走高，加權指數終場收在19528.77點，上揚528.74點。（編輯：張良知）1140411