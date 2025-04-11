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房仲：桃園廠辦群聚交易 61%成交案屋齡不到5年

2025/4/11 21:10
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（中央社記者潘智義台北11日電）桃園躍升廠辦群聚交易熱區，信義全球資產公司觀察，桃園廠辦交易比重以新屋為主，桃園廠辦市場去年約61%的成交案件來自屋齡5年內或預售產品。

信義全球資產公司表示，根據已揭露實價登錄顯示，桃園廠辦市場處於成長階段，2022年至2024年交易件數連續成長，從2022年的118件，增加至2024年的216件。

另外，產業轉型升級與廠辦分離趨勢加速，企業對新式廠辦需求日益殷切。因應整體產業發展，企業積極推動資產活化老廠改建，建商也投入廠辦產品開發，兩大供給動能並進，為區域廠辦市場帶來新成長動能。

信義全球資產公司說明，以2022年至2024年桃園廠辦總交易件數來看，共有兩個行政區突破百件，第1名落在中壢區，交易件數達181件；中壢區為桃園重點產業聚落，上市櫃大廠群聚，台達電、日月光等科技大廠積極推動資產活化、重建老廠，憶聲電子也將原中壢廠開發為「憶聲智匯科技園區」，去年實價登錄已揭露52筆交易紀錄。

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信義全球資產公司總經理林三智說明，桃園廠辦成交第2名為蘆竹區，交易件數達168件，蘆竹緊鄰桃園機場，有機場捷運線，交通便利性佳，企業進駐產業涵蓋物流、化工、機械、食品等，有南崁工業區等形塑出完整的產業聚落。

林三智指出，建商看準蘆竹商機，積極開發新廠辦大樓，伴隨產業升級廠辦分離、企業換屋潮，大量新式廠辦需求爆發，推動蘆竹交易量衝上桃園第2。需求量與日俱增推動桃園廠辦市場熱度，企業積極卡位科技廠辦大樓，以加速轉型。（編輯：楊凱翔）1140411

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