加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳凱玲WNBA選秀出線台裔第一人「球場指揮官」加入金州女武神
首頁 / 產經
川普關稅戰
對台影響
新聞專題
對台影響3/300
首頁 / 產經

潘思亮：關稅影響頂多3個月 第2、3季可能面臨點壓力

2025/4/15 12:38（4/15 13:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
晶華集團董事長潘思亮15日出席北投晶泉丰旅開幕記者會，談到美國對等關稅影響表示，台灣可以變成科技業的香港，如果台灣企業好好的布局，可以左右逢源。中央社記者吳家豪攝 114年4月15日
晶華集團董事長潘思亮15日出席北投晶泉丰旅開幕記者會，談到美國對等關稅影響表示，台灣可以變成科技業的香港，如果台灣企業好好的布局，可以左右逢源。中央社記者吳家豪攝 114年4月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北15日電）美國對等關稅衝擊全球，中華民國工商協進會常務理事、晶華集團董事長潘思亮今天受訪說，過去幾天美股已在回穩，預估關稅影響頂多3個月，儘管受到負面衝擊，台灣到最後應該可以找到有利出路，可能第2季和第3季會有一點點壓力，「但是我覺得今年還是會不錯的」。

美國總統川普（Donald Trump）9日宣布對75國高額關稅措施暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅。

晶華酒店集團今天舉行北投晶泉丰旅開幕記者會，潘思亮會後接受媒體採訪。談到川普關稅影響，他表示，對全世界不同國家的影響會不一樣，對台灣雖然有影響，但也產生了機會。

潘思亮認為，台灣可以變成科技業的香港，在科技業的地位舉足輕重，「我們如果好好的布局，可以左右逢源」，希望這次關稅影響是劇烈但短暫，預估影響時間頂多3個月。

潘思亮說，景氣現在看起來不明朗，儘管受到全球化關稅的衝擊，台灣到最後應該可以找到一個有利的出路，可能第2季和第3季會有一點點壓力，「但是我覺得今年還是會不錯的」。

潘思亮直言，在高額關稅暫緩實施的90天內，局勢一定會明朗化，因為川普自己也是企業家，不想看到美國經濟步入嚴重衰退。一旦美國推出利多政策，會把全世界信心穩住，但如果美國與各國都沒達成協議，絕對全球蕭條，景氣會不好，肯定影響各行各業。

google news透過 Google News追蹤中央社

他也提到，關稅已經讓全世界進入「大盤整」，川普把未來幾十年要做的改變，一次在3個月內推出來，對任何人及任何國家都是很大的震撼，這個震撼不會比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）來得小，希望影響是短期，不像COVID-19是好幾年。

談到北投晶泉丰旅營運狀況，潘思亮表示，去年9月試營運就設定今年目標，原本希望達到住房率6成、平均房價新台幣8000元，不過今年第1季住房率已經突破7成、平均房價破萬元，「遠超乎我們預期」，接下來會持續提升餐飲，他還是很看好台灣觀光產業前景。（編輯：潘羿菁）1140415

#2019冠狀病毒疾病
#COVID-19
#川普
#美股
#香港
#美國
#晶華
#潘思亮
潘思亮
工商協進會4大呼籲因應川普2.0 籲政府組國家隊談判
川普
紐時：索馬利蘭有意提供基地 尋求川普政府外交承認國合會將前進中東歐 秘書長黃玉霖盼合作協助第三國【專訪】
對台影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
郭智輝：基於台美利益積極商量 讓關稅達公平競爭
23
更多編輯台推薦新聞：