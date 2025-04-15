潘思亮：關稅影響頂多3個月 第2、3季可能面臨點壓力

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（中央社記者吳家豪台北15日電）美國對等關稅衝擊全球，中華民國工商協進會常務理事、晶華集團董事長潘思亮今天受訪說，過去幾天美股已在回穩，預估關稅影響頂多3個月，儘管受到負面衝擊，台灣到最後應該可以找到有利出路，可能第2季和第3季會有一點點壓力，「但是我覺得今年還是會不錯的」。

美國總統川普（Donald Trump）9日宣布對75國高額關稅措施暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅。

晶華酒店集團今天舉行北投晶泉丰旅開幕記者會，潘思亮會後接受媒體採訪。談到川普關稅影響，他表示，對全世界不同國家的影響會不一樣，對台灣雖然有影響，但也產生了機會。

潘思亮認為，台灣可以變成科技業的香港，在科技業的地位舉足輕重，「我們如果好好的布局，可以左右逢源」，希望這次關稅影響是劇烈但短暫，預估影響時間頂多3個月。

潘思亮說，景氣現在看起來不明朗，儘管受到全球化關稅的衝擊，台灣到最後應該可以找到一個有利的出路，可能第2季和第3季會有一點點壓力，「但是我覺得今年還是會不錯的」。

潘思亮直言，在高額關稅暫緩實施的90天內，局勢一定會明朗化，因為川普自己也是企業家，不想看到美國經濟步入嚴重衰退。一旦美國推出利多政策，會把全世界信心穩住，但如果美國與各國都沒達成協議，絕對全球蕭條，景氣會不好，肯定影響各行各業。

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他也提到，關稅已經讓全世界進入「大盤整」，川普把未來幾十年要做的改變，一次在3個月內推出來，對任何人及任何國家都是很大的震撼，這個震撼不會比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）來得小，希望影響是短期，不像COVID-19是好幾年。

談到北投晶泉丰旅營運狀況，潘思亮表示，去年9月試營運就設定今年目標，原本希望達到住房率6成、平均房價新台幣8000元，不過今年第1季住房率已經突破7成、平均房價破萬元，「遠超乎我們預期」，接下來會持續提升餐飲，他還是很看好台灣觀光產業前景。（編輯：潘羿菁）1140415