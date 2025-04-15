談因應美國關稅 謝國樑：政府要策略清楚籌措資源

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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）對於美國課徵高關稅政策，基隆市長謝國樑今天表示，美台談判內容、條件會不斷變化，不要認為會一次談妥，建議政府將因應策略整理清楚，並籌措出所需資源。

美國總統川普（Donald Trump）9日宣布延後課徵高關稅，美股從慘跌翻盤，不過全球焦點轉移至象徵經濟信心的美國國債與美元。

謝國樑今天出席基隆市全中運授旗典禮後受訪說，這代表市場對於美債，及美國政府對美債已感到非常頭痛，這應該是美國政府的本能，無時無刻希望能創造新的收益，藉此降低美國的債務，美國對於債務及支出的利息，可能比起台灣想像還來得嚴峻。

謝國樑說，川普政府若再不針對美債大規模修正，美國政府的債信可能會被調降，恐怕會對美國造成更大影響。他認為，這是川普政府不得不採取的作為，台灣必須做好更多因應措施。

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謝國樑表示，美國與台灣談判的內容、條件都還會不斷變化，所以不要認為會一次談妥，這也是川普就任後的特性，大家要認識川普政府，才能夠與川普政府持續溝通。

謝國樑表示，美國對台灣並沒有太大惡意，這只不過是美國全球一致性的做法，希望大家能多了解川普政府，持續調整自身的做法，建議政府將因應策略整理清楚，並把所需資源籌措出來。（編輯：李錫璋）1140415