彭双浪：赴美設廠做愈多賠愈多 宜向美採購平衡逆差

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北16日電）面板廠友達光電董事長彭双浪今天表示，以目前環境來看，面板廠不會赴美設廠，因為設廠一定虧錢，做愈多賠愈多；美國總統川普既然以平衡貿易逆差為由，課對等關稅，建議可向美採購核電設備來平衡逆差。

Touch Taiwan智慧顯示展16日登場，彭双浪受訪時指出，台灣向美國採購大量武器，卻未被計入改善貿易逆差的項目；台灣要扮演全球人工智慧（AI）中心，電力需求更大，因此，可考慮核能發電，向美國購買電廠設備，平衡貿易逆差。

彭双浪直言，5月17日核三廠機組關閉，台灣就是真正的非核家園，雖然德國也標榜非核家園，但卻用法國核電廠的電。若以現在的核能安全及效率來看，確實有不排碳的好處，既有利台灣減碳的訴求，又可滿足AI耗電的需求。

提及赴美設廠，彭双浪指出，面板廠建廠屬於重資本，產品必須有一定的毛利才符成本效益，加上美國根本沒有面板上下游產業，可謂沒基礎設施、沒供應鏈，即便以20%、30%關稅來看，面板業赴美設廠也是做愈多賠愈多，透過全球布局反而比較實際。

他說明，友達合併德國汽車零件大廠BHTC之後，擁有歐、美、亞洲完整的生產布局，包括德國、芬蘭、保加利亞、中國、印度、日本、墨西哥和美國等地設有子公司，加上友達原本的據點，全球布局更完整。

彭双浪進一步解釋，廠商不可能在不確定情況下到美國設廠，除非頭殼壞去，畢竟在哪裡生產最便宜就到哪生產，這是過去40年全球化的結果。

他坦言，川普現在要反全球化，接下來產品絕對不會便宜，因為過去從上游到下游都選最便宜產品、零件，現在愈來愈不容易。美國過去是世界各國最忠實的盟友，現在美國卻已著手刪聯合國經費，連全球救助經費都被砍。

透過 Google News 追蹤中央社

彭双浪表示，美國人的生活必需品有很多從中國進口，現在大幅漲價，美國人的支出將產生排擠效應，造成消費市場衰退；另一方面，中國將進一步刺激市場，應有更強大的擴大內需政策，也是台廠的機會，但仍無法補上美國市場的缺口。

彭双浪認為，川普讓地緣政治板塊加速移動，美國對中國加稅，一下子變成245%，從川普1.0開始，一個地球兩個世界，當時是中國、非中國，但今年4月2日以後，變成美國與非美國。（編輯：楊蘭軒）1140416