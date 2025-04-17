以房養老業務續增 今年首季累計核貸金額533億

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（中央社記者羅元駿台北17日電）金管會今天公布，截至去年第4季，銀行辦理以房養老業務累計核貸9302件、年增15.35%，累計核貸額度達新台幣533億元、年成長16.38%；其中，合庫銀穩居辦理件數及核貸金額冠軍。

本國銀行自2015年開辦以房養老業務，以房養老指的是高齡者將自己既有不動產設定抵押權給銀行，在貸款的一定年限內，由銀行按月撥付一定金額養老金，並在到期日償還全部貸款本息。

金管會最新統計顯示，截至今年第1季底止，共有16家銀行辦理商業型不動產逆向抵押貸款（商業型以房養老貸款），累計核貸件數達9302件、季增3.57%，累積核貸金額為533億元、季增4.72%。

若與2024年第1季相比，銀行辦理以房養老件數、金額年增率則分別成長15.35%與16.38%。

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就個別銀行觀察，截至今年第1季底止，以合庫銀累計核貸件數3109件、累計核貸額度194.72億元雙居各銀行之冠，其次為土地銀行累計核貸件數2478件、累計核貸額度118.08億元。

金管會資料顯示，申辦以房養老業務，女性累計核貸件數達5339件、占比57.4%，男性則為3963件、占比42.6%，平均承作年限為22.21年。（編輯：楊凱翔）1140417