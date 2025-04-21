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超商雙雄搶手搖飲千億商機 全家茶飲品改名對決7-11

2025/4/21 11:43（4/21 12:06 更新）
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全家21日宣布旗下茶飲品牌更名為「Let’s Tea」，並同步推出4款新品，搶攻夏季手搖飲商機。（全家便利商店提供）中央社記者何秀玲傳真 114年4月21日
全家21日宣布旗下茶飲品牌更名為「Let’s Tea」，並同步推出4款新品，搶攻夏季手搖飲商機。（全家便利商店提供）中央社記者何秀玲傳真 114年4月21日
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（中央社記者何秀玲台北21日電）看好現做手搖茶飲搶攻千億商機，全家去年進軍手搖飲市場。隨著手搖飲進入夏季銷售高峰，全家今天宣布旗下私品茶更名為Let's Tea，並整合手搖茶「搖搖茶吧」、現煮茗茶「福爾摩沙茶館」二個子品牌，市場解讀全家是瞄準統一超「現萃茶」，超商雙雄競爭「茶金」白熱化。

全家董事長葉榮廷曾表示，從全家角度來看，手搖飲是超商需求缺口之一，因此全家去年搶進手搖系列飲品，推出多款果茶，也因此帶動茶飲業績年增3成。

全家生鮮現做調理部長林鴻成表示，去年搶攻手搖飲市場，導入封膜機設備，讓飲品封膜後撕開即飲，目前於全台逾4000間店舖設置完成，多款手搖飲品帶動全家茶飲系列賣破千萬杯；全家未來將持續聚焦原茶、奶茶、果茶、現煮茗茶4大產品線，開發新品。

另外，全家指出，觀察手搖飲銷售趨勢，中午用餐時段是銷售高峰，有6成消費者會搭配茶飲與主食購買，因此推出餐促優惠，全家向中央社記者表示，依據過往新品上市及聯名新品推動銷售經驗，預估可帶動業績雙位數成長。

統一超表示，2014年起旗下7-11即推出「CITY TEA現萃茶」，於3000家門市陸續導入單杯萃茶機，主打24小時都能喝到品質穩定的茶，將CITY TEA現萃茶推升億元級俱樂部，平均帶動單店類別業績成長1成。

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統一超指出，為吸引更多年輕族群，7-11去年起再推出「不可思議茶BAR」品牌，首次跨足手搖市場，延伸含奶系、奶霜、咀嚼感等多元型態，甚至能客製化調整冰度、糖度，比照外部手搖飲規格，更將熱銷商品複製到CITY TEA現萃茶，創造差異化經營。

統一超表示，搶攻手搖飲千億商機，近期現萃茶和不可思議茶BAR皆推出新品，現萃茶為了增加民眾到店購買頻次與增加口感，同步推出加價多一份奶蓋或珍珠新服務，希望持續推升茶飲業績。（編輯：林淑媛）1140421

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