昇達科首季每股賺2.22元 低軌衛星產品營收占比過半

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（中央社記者潘智義台北21日電）低軌衛星與無線通訊廠昇達科技今天公布，第1季合併營收新台幣6.2億元，年增43%，淡季不淡，突破歷年首季表現。第1季稅後淨利約1.43億元，扣除少數股權後淨利年成長率達84%，基本每股盈餘2.22元，低軌衛星相關產品營收占比攀升至56.9%。

昇達科技3月營收2.41億元，創歷史新高，第1季合併營收6.2億元，年增43%，淡季不淡。

昇達科表示，生產高精度微波、毫米波通訊關鍵元件，由鋁素材所開發製造，因此先前已被歸類為美國貿易擴張法第232條款中的鋁製品，自政策實施以來，需課徵25%關稅，但因鋁材成本僅占售價約10%，實際關稅稅負僅約為售價2%至3%，且依照交易條件，關稅皆由客戶承擔，並無承擔額外成本。

昇達科強調，無論是台灣或越南生產基地，出口作業與報關流程並未受影響。由於客戶所要負擔的關稅不高，且美國供應商的在地生產成本高，產品出貨給美國的低軌衛星跟4G、5G客戶仍相當有優勢，不會有利潤壓縮或關稅轉嫁的問題。

昇達科指出，首季毛利率50.6%，為歷年同期最高，且已連續4季穩定站上50%的高毛利率門檻。

昇達科表示，第1季營收與獲利的高成長，主要受惠於全球低軌衛星產業進入快速發展階段。2025年第1季，來自低軌衛星相關產品營收占比由去年同期32.8%攀升至56.9%，顯示市場對高頻通訊關鍵元件的需求正快速擴大。

根據國際產業研究，全球低軌衛星市場2025至2030年間將以年複合成長率20%以上高速成長。隨通訊覆蓋、全球物聯網布建與戰略用途需求提升，昇達科正以技術實力與交期表現穩站全球供應鏈核心位置。

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昇達科甫於第1季參與美國華盛頓舉辦的「Satellite 2025」衛星產業大會，除展現最新的低軌衛星關鍵技術與產品外，更與來自北美、歐洲、亞洲等地的國際衛星龍頭企業洽談新一代開發案的合作細節，深化與國際衛星巨擘的合作關係，拓展全球供應鏈布局，並已在多項國際大型計畫中取得關鍵角色，進一步提升昇達科在低軌衛星產業的影響力與市占率。

值得一提的是，昇達科的重點客戶將在4月底進行首次27顆衛星發射，展現市場進入量產與規模化階段的明確訊號，低軌衛星市場需求將進一步擴大，昇達科預期公司將迎來規模經濟擴張與業績成長黃金期。（編輯：楊蘭軒）1140421