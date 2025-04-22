華航引進新機拓航網 招手畢業生徵才百人

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（中央社記者江明晏台北22日電）中華航空今天宣布，配合新機引進及拓展航網版圖需求，展開首波聯合人力招募計畫，招手畢業生，預計徵才百人，將自23日起開放報名，延攬航務、客服及貨運人才。

華航表示，配合新機引進及拓展航網版圖需求，積極延攬包含飛航組員簽派員、客服人員、貨運營運及工程專案副工程師等人才，全年度開放機師招募報名。

華航指出，本次招募計畫為期兩周，自4月23日至5月6日止，錄取者將自8月中旬陸續報到。

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華航說明，「飛航組員簽派員」將負責飛航組員報到、報離、入出境通關資料作業，協調空地勤任務處理等，「客服人員」則經訂位、票務及會員服務等多元技能訓練，「貨運營運人員」將負責規劃及管理客貨機營運作業。

華航表示，看好全球旅運市場持續熱絡，穩健擴充機隊運能，因應新機陸續到位，全年度開放機師招募報名，通過各階段考試且錄取的培訓機師，將由公司送往海外進行飛行訓練，完訓後返台再安排民航相關訓練，符合各項考核標準即以副機師任用，華航同時歡迎具有飛行經驗的機師報考。（編輯：張若瑤）1140422