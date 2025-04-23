對等關稅衝擊 廠商憂溫水煮青蛙產業消費端無一倖免

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）2025中部企業座談會今天在苗栗舉行，中、彰、投、苗、雲5縣市首長及產業界人士齊聚交流；對美國對等關稅衝擊，廠商憂心將如同溫水煮青蛙，各產業及消費端無一倖免。

中部地區企業座談會是台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、苗栗縣為促進區域整體經濟發展，成立的跨縣市產業界互動交流平台，每2年舉辦1次，由中部5縣市輪流籌辦，今年輪到苗栗縣辦理。

座談會在苗栗縣巨蛋體育館舉行，中部30幾個工業區、企業廠商代表齊聚一堂，會中邀請台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德專題演講，分析國內外經濟情勢及產業展望，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦皆親自出席，現場近千人，場面盛大。

針對美國對等關稅政策產生的衝擊，座談會苗栗縣召集人、苗栗縣工業會理事長黃清譽告訴中央社記者，經過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，工具機前兩年就不理想，接單不那麼順利，再面臨關稅，有可能訂單會來得更少，像是螺絲行業其實影響甚鉅。

他指出，螺絲本就不屬於高額高價產品，廠商間的訊息是，目前台灣螺絲終端售價跟中國相比，中國大概少了台灣的50%，土耳其又是中國的50%；所以相形之下，台灣售價是土耳其4倍之多，競爭力就會有影響，當然接單就會少很多。

黃清譽說，縱使疫情後，部分業者調整戰略，開發多元市場，但其實，無論直接銷美或交材料給其他廠商再做成產品到美國，各產業間接也會受到影響，有點像是溫水煮青蛙，「當確定關稅開始實施之後，一定是大家無一倖免」，接下來產品可能跟著變貴，影響層面也會擴及到消費端。

鍾東錦指出，美國總統川普宣布對等關稅政策後，台中市長盧秀燕率先召開中部8縣長首長視訊會議研擬因應對策，面對全球產業環境劇變，地方政府更應攜手合作，協助企業穩定發展、升級轉型。

盧秀燕表示，廠商非常辛苦，這段時間許多國外訂單仍在觀望；另一方面，物價居高不下，希望中央放下政治，全力拚經濟，照顧人民，以化解美國關稅重大危機。

張麗善喊話政府在對等談判同時，絕不能犧牲農業，尤其在關稅配額制度下，每年有14萬公噸進口稻米零關稅，如果未來再犧牲農業，將面臨到很大衝擊。

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王惠美表示，行政院祭出新台幣880億元「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」是杯水車薪，如何利用這段時間讓廠商精進投資、開發新市場，對廠商很重要。

許淑華致詞時說，國際情勢多變，美國關稅政策反覆，面對挑戰，政府部門責無旁貸，提供更多資訊及幫助，做企業界最堅強後盾。（編輯：陳仁華）1140423