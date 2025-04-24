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併購華經資訊 大聯大：公開收購條件均已成就

2025/4/24 09:57
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（中央社記者曾仁凱台北24日電）IC通路大廠大聯大2月底宣布公開收購華經資訊，大聯大今天公告取得應賣股數3334萬8481萬股，低空跨過最低收購門檻3334萬281萬股；另外大聯大4月14日已取得公平會通過，公開收購條件均已成就，接下來向金管會申報後將完成合併。

大聯大於今年2月28日宣布公開收購華經資訊，大聯大出價每股現金新台幣25元，對照宣布收購訊息前的華經資訊股價，折價率約31.7%。

大聯大此次公開收購，取得華經應賣股數3334萬8481萬股，主要來自原本就已經洽定取得華經大股東標朔公司，及中國電子公司簽訂的應賣協議書，承諾將其所持有華經股份共3334萬股全數參與應賣。如果扣除原2大股東應賣，大聯大宣布公開收購後，實際參與應賣的投資人幾乎為零。

大聯大宣布收購華經之後，近期因AI資安需求議題，加上總統賴清德高呼「資安即國安」政策，帶動資服股爆紅，華經股價不畏關稅風暴、逆勢飆升，今天早盤股價衝破70元大關，創下近25年新高。

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法人分析，大聯大以每股25元向華經原大股東折價收購，取得3334萬股，對照華經23日收盤股價67.6元，大聯大帳上增值獲利約達14.2億元。

大聯大為國內IC通路大廠，併購經驗相當豐富，以近5年來看，大聯大2020年2月以公開收購方式取得另一IC通路大廠文曄29.9%股權；2020年7月也以公開收購方式取得台驊8.6%股權。（編輯：潘羿菁）1140424

#大聯大
#金管會
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