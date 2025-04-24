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簡志誠：台廠若響應美國製造 中華電有潛在商機

2025/4/24 18:02
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（中央社記者江明晏台北24日電）針對美國對等關稅，中華電信董事長簡志誠表示，關稅政策對中華電影響小；台廠如響應美國製造，對中華電而言也有新的機會，還出現潛在商機。

美國總統川普在4月初端出對等關稅震撼彈，影響多國經貿展望和台商企業布局。面對新的變局，中華電董事長簡志誠今天回應媒體表示，中華電偏向內需產業，川普關稅政策對中華電信而言，影響幅度非常小，相關的建設和資本支出都不會有變化，反而是出現潛在商機。

簡志誠進一步表示，由於關稅政策變化，各企業海外建廠可能會有新的計畫，確實有掌握到新的機會出現；而川普高唱「美國製造」，簡志誠認為，台廠如響應美國製造，對中華電而言也有新的機會。

中華電信在全球已有美、日、港、新、越、泰等，總計超過11個據點。市場消息指出，中華電接續幫助台積電打造在美國建廠所需的網路基礎建設，也拿下台積電在日本熊本建廠的合作案。

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市場聯想，台積電擴大投資美國，對中華電而言，是新的合作機會浮現；但中華電未正面回應。

此外，美國川普端出對等關稅後，市場猜測iPhone價格將大幅上漲。中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，中華電有觀察到4月的iPhone銷售確實有一小波成長；但長遠要觀察消費者受到經濟變化，消費支出是否有改變，未來都會嚴密觀察。（編輯：張良知）1140424

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