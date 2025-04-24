分行工友挪用短收款項 土銀：全盤檢討強化機制

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（中央社記者張璦台北24日電）土銀因分行工友挪用公款及短收款項逾新台幣271萬元，今天遭金管會開罰新台幣400萬元。土銀表示，挪用、短收款項已全數追回，此案相關人員也已核予懲處，並未造成客戶權益損失，同時，業管單位已全盤檢討、強化相關機制，避免類似情事再度發生。

金管會今天指出，土地銀行沙鹿分行擔任工友職務的1名前行員有挪用公款、短收款項等違法情形，違法行為期間約7年4個月，挪用及短收款項包含水電費等，共計271萬2384元，顯示土銀未完善建立、確實執行內部控制制度，依照銀行法規定對土銀處400萬元罰鍰。

針對土銀沙鹿分行前行員挪用公款裁罰案，土銀晚間表示，此案是由土銀主動清查發現弊端，更於案發後積極追查處理，此案缺失並未造成土銀及客戶權益損失。

土銀指出，案發後土銀即向案關前行員陳員全數追回挪用金額及短收款項，另將該員涉案事證移送台中地方檢察署，並陪同前往自首。

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土銀表示，相關失職人員已經土銀人事考核委員會審議，除核予陳員記過處分並終止勞動僱傭關係外，其他失職人員分別依缺失情節輕重分別核予懲處。

土銀強調，為避免行員挪用公款情事發生，相關業務管理單位亦迅速全盤檢討增修工員管理及行產出租等各項規章、作業流程及管控機制，並強化異常帳務審核管理，增加系統監控檢核機制及加強行員教育訓練，提升行員遵法守紀觀念，以健全經營及維護資產安全。（編輯：楊蘭軒）1140424