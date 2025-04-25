台積電領軍台股漲逾400點 指數重返月線之上

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（中央社記者何秀玲台北25日電）台股今天開高走高，早盤大漲超過500點，指數最高為20012.27點，雖然進入午盤階段漲勢略微收斂，但仍有顯著漲點，加權指數重返月線。權王台積電領漲，一度站上900元，盤中也持續在月線之上，而AI概念股今天走強，機器人概念股也表現強勢。

截至10時50分，加權指數為19888.85點，上漲410.04點。電子股上漲2.65%、金融股上漲1.08%，代表中小型股票的櫃買指數上漲1.96%。

電子權值股盤中表現不俗，台積電上漲23元至887元、鴻海上漲2.5元為139元、聯發科股價為1380元，上漲50元。

AI概念股中，廣達、緯創分別上漲逾2%、1%；散熱雙雄奇鋐一度以485元亮燈漲停，隨後打開漲停板；雙鴻股價為500元，上漲34.5元。

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機器人概念股中，IKKA-KY、上銀、宸曜盤中皆上漲逾5%；全球傳動、慧友上漲逾4%。

資深分析師簡伯儀向中央社記者表示，今天盤中走勢首度站回月線，為轉多訊號，短期均線糾結，量雖然回溫，但量能還不明顯；先前出現的市場恐慌氣氛，最近看來已有慢慢降溫趨勢，指數若能持續維持在月線，有機會出現止跌反彈。（編輯：潘羿菁）1140425