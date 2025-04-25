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川普震撼 3月製造服務營建測驗點齊挫房市信心悲觀

2025/4/25 14:42（4/25 15:33 更新）
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台經院指出，房市景氣明顯處在低檔。（中央社檔案照片）
台經院指出，房市景氣明顯處在低檔。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）美國總統川普高舉關稅大刀，全球經濟面臨嚴峻考驗，廠商信心也受到衝擊。台經院今天公布3月產業營業氣候測驗點，製造業、服務業、營建業均顯著下跌，且房市展望悲觀，營建業測驗點摔最兇，大減7.53點，降至94.34點，為近2年最低水準。

台經院指出，川普關稅政策帶來的經濟不確定性，可能抑制終端需求，並拖慢產業擴廠腳步，進一步壓抑工業不動產市場表現。根據廠商調查結果，經過模型試算後，3月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈下跌。

3月製造業營業氣候測驗點為95.00點，月減2.71點，為2024年11月以來最低；服務業營業氣候測驗點連3跌，降至88.51點，月減4.50點，且創2020年5月以來新低；營建業測驗點為94.34點，重挫7.53點，是2023年6月以來新低。

台經院指出，這次測驗點單月跌幅創近年新高，顯示廠商對未來景氣多持審慎甚至偏向悲觀的態度。

製造業方面，在關稅上路前湧現短急單，3月製造業廠商對當月看法樂觀，但展望未來半年，不確定性極高，看好程度大減、看壞大增。

服務業同樣受到關稅波及，台經院指出，市場關注對等關稅細節，加上台灣對美貿易順差龐大，投資人擔憂台灣成為美國報復對象，台股震盪，證券業非常悲觀。

至於營建業，台經院產經資料庫總監劉佩真分析，以不動產業而言，房市景氣明顯處在低檔，而且股市震盪，地緣政治風險續存，加上未來經濟前景不明，均使房市景氣偏向悲觀，住宅市場量縮格局確定，價格應維持高檔震盪，特別是供給量大的區域，價格有機會鬆動。

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不過劉佩真提醒，即便房市價格鬆動，也不會明顯下修，因為前一波房市上漲，開發商累積龐大獲利，目前又有土地成本高、碳費徵收及缺工問題，成本高漲的情況下，讓利幅度有限，不會出現外界所言、跌幅3成的狀況。

儘管近日新聞傳出有開發商開出第一槍，打算降價，劉佩真表示，已有開發商表達不會跟進，市場是否會出現一致性方向，仍有待觀察。（編輯：林家嫻）1140425

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