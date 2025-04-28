大宇資旗下宇全智聯斥資5億元 認購揚智私募

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（中央社記者張建中新竹28日電）機上盒（STB）晶片廠揚智今天宣布，辦理2315萬股私募普通股，每股21.61元發行，總金額新台幣5億元，全數由大宇資訊100%持股子公司宇全智聯認購，宇全智聯將持有揚智16.51%股權。

揚智晚間召開重大訊息說明記者會，宣布獲得大宇資訊策略性投資的消息，雙方將攜手推動AI與內容整合，進軍智慧家庭、短影音與企業資安市場，開創多元營運新格局。

揚智發布新聞稿指出，長期深耕機上盒與數位家庭應用晶片設計，服務全球超過5億家庭用戶，穩居全球前3大STB晶片供應商之一。

揚智指出，近年積極布局AI與特殊應用晶片（ASIC）設計服務，技術涵蓋影像處理、語音識別、智慧終端控制等領域，並成功切入多個高成長應用市場。2024年在印度、巴西等地大型政府標案有不錯斬獲。

揚智表示，此次與大宇資訊合作，雙方將整合IC設計、多元內容資產與娛樂科技整合實力，拓展跨域應用場景。大宇資訊子公司安瑞科技長期專注於資安解決方案，擁有北美、印度、非洲等地實績與資安部署經驗，未來將結合揚智在ASIC領域的技術優勢，共同開發高效能、可彈性客製的企業資安晶片與整合平台，進軍全球企業資安市場。

揚智董事長梁厚誼說，大宇資訊深耕布局數位內容與娛樂產業，與揚智多年來在智慧終端與晶片開發的技術，將形成高度互補的合作格局。

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大宇資訊董事長涂俊光表示，看好揚智ASIC設計與新興市場布局的綜效，未來在智慧家庭的資安防護，或是企業端的資訊安全晶片應用，結合安瑞科技的端對端資安服務，可望形成完整的資安生態系，搶攻全球資安產業升級的契機。

涂俊光說，全球機上盒與電信平台將將是短影音內容推動的關鍵戰場。結合揚智的終端覆蓋率與大宇資訊的豐富的文創能量、遊戲影視內容，建立具規模的傳播通路，拓展娛樂、教育與商業內容的全球價值鏈。（編輯：張良知）1140428