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台積電重返900元關卡 台股漲198點收20232點

2025/4/29 13:49（4/29 14:31 更新）
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（中央社記者江明晏台北29日電）靜待部分科技巨擘財報，美股漲跌互見，台股今天開低走高，終場上漲198.22點，收在20232.63點，站穩20200點，持續收復台股因對等關稅重挫的失土，且連續2個交易日站在2萬點大關之上。

觀察權值股走勢，台積電收紅，終場上漲5元，漲幅0.56%，收在今天最高點902元，重回900元關卡；聯發科也翻紅上漲，終場上漲20元，收在1370元，漲幅近1.5%，鴻海小漲0.5元，漲幅0.35%。機器人、網通族群、金融股等走勢強勁。（編輯：林家嫻）1140429

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