加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖解加拿大選舉》總理卡尼率自由黨勝選 矢言贏得對美貿易戰
首頁 / 證券

旺宏：客戶下單情況好轉 今年力拚營運轉盈

2025/4/29 17:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹29日電）記憶體廠旺宏董事長吳敏求今天表示，客戶下單情況有好轉，今年將以營運轉盈為努力目標。

旺宏下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。旺宏第1季營收新台幣61.37億元，季增4%，毛利率17.7%，較2024年第4季揚升4.6個百分點，稅後淨損8.73億元，每股虧損0.47元。

吳敏求說，編碼型快閃記憶體（NOR）是旺宏主力產品，第1季業績回到2020年的水準，包括車用、醫療等應用領域全面較2024年第4季成長，觀察客戶下單情況，近2到3個月有改善，但是能夠延續多久難以預估。

吳敏求表示，下半年為傳統旺季，若經濟情勢穩定，今年下半年旺季效應可以期待，加上日本客戶任天堂新機推出，可能對旺宏營運產生正面影響，今年將以營運轉盈為努力目標。

吳敏求說，觀察任天堂過去銷售情況，預期今年Switch 2新機推出第1年銷售將表現平平，估計第3年至第5年銷售將達到高峰。

google news透過 Google News追蹤中央社

至於庫存方面，吳敏求說，目前以NOR Flash居多，比重約5成，唯讀記憶體（ROM）約占2成，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）占3成，預計第2季庫存問題可望較明顯改善，下半年更顯著好轉。

3D NOR Flash產品方面，吳敏求表示，產品介面與DDR4相同，除車用市場外，也可切入資料中心市場，原本希望能在今年底送樣，但因技術性原因稍微延遲。（編輯：楊蘭軒）1140429

#日本
#旺宏
#法人說明會
#吳敏求
#記憶體
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：