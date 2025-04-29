旺宏：客戶下單情況好轉 今年力拚營運轉盈

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（中央社記者張建中新竹29日電）記憶體廠旺宏董事長吳敏求今天表示，客戶下單情況有好轉，今年將以營運轉盈為努力目標。

旺宏下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。旺宏第1季營收新台幣61.37億元，季增4%，毛利率17.7%，較2024年第4季揚升4.6個百分點，稅後淨損8.73億元，每股虧損0.47元。

吳敏求說，編碼型快閃記憶體（NOR）是旺宏主力產品，第1季業績回到2020年的水準，包括車用、醫療等應用領域全面較2024年第4季成長，觀察客戶下單情況，近2到3個月有改善，但是能夠延續多久難以預估。

吳敏求表示，下半年為傳統旺季，若經濟情勢穩定，今年下半年旺季效應可以期待，加上日本客戶任天堂新機推出，可能對旺宏營運產生正面影響，今年將以營運轉盈為努力目標。

吳敏求說，觀察任天堂過去銷售情況，預期今年Switch 2新機推出第1年銷售將表現平平，估計第3年至第5年銷售將達到高峰。

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至於庫存方面，吳敏求說，目前以NOR Flash居多，比重約5成，唯讀記憶體（ROM）約占2成，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）占3成，預計第2季庫存問題可望較明顯改善，下半年更顯著好轉。

3D NOR Flash產品方面，吳敏求表示，產品介面與DDR4相同，除車用市場外，也可切入資料中心市場，原本希望能在今年底送樣，但因技術性原因稍微延遲。（編輯：楊蘭軒）1140429