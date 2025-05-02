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5月電子期金融期齊漲

2025/5/2 13:57
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（中央社台北2日電）台北股市今天上漲552.61點，收20787.64點。5月電子期收1123.40點，上漲34.50點，逆價差5.93點；5月金融期收2017.80點，上漲2.80點，逆價差12.33點。

5月電子期以1123.40點作收，上漲34.50點，成交526口。

電子現貨以1129.33點作收，上漲37點；5月電子期貨與現貨相較，逆價差5.93點。

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5月金融期以2017.80點作收，上漲2.80點，成交497口。6月金融期以2013.60點作收，上漲2.60點，成交6口。

金融現貨以2030.13點作收，上漲7.38點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差12.33點。實際收盤價以期交所公告為準。1140502

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