總統新北產業座談 業者提建軍工紡織品A Team

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（中央社記者趙敏雅新北2日電）因應美國關稅政策，總統賴清德今天赴新北聽取產業意見。總統府國策顧問、興采實業董事長陳國欽會中提出，盼政府推動建立軍工紡織品A Team，及協助紡織業升級並於全球布局。

賴總統上午率領總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝等前往經濟部新北產業園區服務中心參加座談，聽取地方產業對於美國對等關稅衝擊的影響與意見。

總統府國策顧問、興采實業股份有限公司董事長陳國欽代表產業致詞時說，希望推動建構軍工紡織品A-Team，目前台灣有許多國防項目尚無法自主，不過在抗彈纖維布、抗彈板等紡織業項目上擁有相關專業，希望透過國家中山科學研究院、工業技術研究院、國防大學等單位整合，取代從國外進口的纖維。

另外，陳國欽說，希望政府持續支持建立永續紡織品回收示範基地，讓台灣成為亞洲的永續紡織品回收中心。他也指出，政府應加速協助紡織業升級及智慧製造，並在人力充足國家設點，強化台灣出口供應鏈韌性。他說，希望藉由上述建議提升台灣自主防衛與產業實力。

新北市廠商發展促進會理事長黃埮城會後受訪時說，今天與會者有許多台積電的協力廠商，大家在會中提出許多建議，總統、經濟部長等人一一說明，對於無法立即回應與解決的事項，相關單位允諾會後續聯絡，盼幫助企業度過關稅衝擊難關。

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黃埮城表示，會中也討論人才培訓、技術建議、補助與獎勵措施等議題，由於美國川普總統關稅政策仍存有不確定性，「危機也是轉機，先把自己準備好」。

針對行政院編列特別條例草案，其中編列撥補台電新台幣1000億元的預算，黃埮城說，他在會中提出希望能盡快通過，這將有助於穩定物價，對產業影響很大，若有補助，應該就不必調漲電價，否則關稅衝擊之外，電費也漲，產業會有一點受不了。（編輯：林恕暉）1140502