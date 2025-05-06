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新台幣急升 童子賢：台灣產業體質經得起考驗

2025/5/6 16:06（5/6 16:21 更新）
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代工廠和碩董事長童子賢6日出席AI NEXT FORUM論壇受訪表示，台灣近5年貿易順差相當高，但出超太高可能是警訊，經濟需要平衡，別一昧迷戀出超。中央社記者吳家豪攝 114年5月6日
代工廠和碩董事長童子賢6日出席AI NEXT FORUM論壇受訪表示，台灣近5年貿易順差相當高，但出超太高可能是警訊，經濟需要平衡，別一昧迷戀出超。中央社記者吳家豪攝 114年5月6日
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（中央社記者吳家豪台北6日電）近日新台幣急速升值，出口商哀鴻遍野。代工廠和碩董事長童子賢今天表示，因為台灣景氣狀況，吸引賺取利差或匯差的「禿鷹」或「候鳥」短暫停留後可能就跑掉，回歸台灣本質觀察，儘管短暫出超和短暫熱錢湧入，造成新台幣升值，台灣產業體質相當不錯，可以經得起這一波考驗，「我目前為止還沒有到太擔心」。

童子賢下午以台北市電腦公會榮譽理事長身分，出席AI NEXT FORUM論壇，會前接受媒體採訪，談到匯率及能源等議題。

他表示，匯率的升降會隨著台灣外貿的入超和出超而受到影響，這並不是台灣比較特殊，而是所有國際貿易的規則本來就是如此。台灣最近5年的國際貿易順差相當高，也就是台灣不斷的出口，賺進別人的資金。

童子賢說，大約7、8年前他曾發表意見，當出超太高的時候，可能是一個錯誤的警訊，經濟需要平衡，不要一昧迷戀出超；如果把出超當作一種勝利，這是在19世紀重商主義年代的思維，美國最近的領導人就有一點採用這種非常老的思維，要從原來的逆差變成順差。

童子賢說，台灣過去20年也曾面臨新台幣兌美元匯率達26或27，但台灣體質相當不錯，長期以來建立在以出口為導向的經濟體質之上；以往外界評論台灣產業為「重硬體、輕軟體」或「重生產、輕應用」，其實有一點內需創造不足、完全要仰賴外銷的思維。

他強調，內需仍然是帶動產業的另外一種方式，當新台幣適當升值，對進口商其實是好事，全體民眾可以用更經濟實惠的方式，買到全世界的產品。短暫的出超和短暫熱錢湧入，造成新台幣升值，「我目前為止還沒有到太擔心」。

童子賢分析，因為台灣的某些景氣狀況，吸引賺取利差或匯差的「禿鷹」或「候鳥」，它短暫停留一下可能就會跑掉，少掉這個因素之後，就會回到台灣的本質，台灣產業的體質相當不錯，應該可以經得起這一波的考驗。

童子賢直言，一昧的生產而不消費，不一定是國際社會成員裡面最棒的表現，也要適度做到出口與進口的平衡。

有些人以1985年廣場協議類比新台幣急升，但童子賢認為，廣場協議有當初的時空背景，日本經濟自廣場協議後走下坡，只是特別案例。

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童子賢也提到，新台幣兌美元匯率如果有變化，絕對不是只有新台幣而已，一定是美元對全世界的主要貨幣都產生變化，主要因為美國領導人現在一心希望能夠改變整個國際貿易的結構，來幫助美國產業重新設立製造業，這部分可以謹慎用「摸著石頭過河」的心情，一步一步很小心。

談到能源議題，童子賢說，台灣仍然要追求不污染的能源，核二、核三廠如果有機會延役，對台灣空污改善、供電穩定都有幫助，希望朝野政黨能夠努力。（編輯：潘羿菁）1140506

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