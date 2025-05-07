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5月電子期金融期齊漲

2025/5/7 13:53
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（中央社台北7日電）台北股市今天上漲23.90點，收20546.49點。5月電子期收1100.95點，上漲2.95點，逆價差9.95點；5月金融期收1983.20點，上漲5.40點，逆價差18.85點。

5月電子期以1100.95點作收，上漲2.95點，成交453口。

電子現貨以1110.90點作收，上漲3.42點；5月電子期貨與現貨相較，逆價差9.95點。

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5月金融期以1983.20點作收，上漲5.40點，成交446口。6月金融期以1970點作收，上漲1.40點，成交1口。

金融現貨以2002.05點作收，下跌3.28點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差18.85點。實際收盤價以期交所公告為準。1140507

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