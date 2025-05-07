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宸鴻自結第1季每股賺0.4元 毛利率提升

2025/5/7 17:04
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（中央社記者張良知台北7日電）宸鴻科技今天公告2025年第1季自結營運成果，首季合併營收新台幣137億元，歸屬於母公司淨利約1.6億元，每股淨利0.4元。

宸鴻指出，受到季節性因素影響，第1季營收約137億元，較去年第4季減少13.5%，年減10.6%；第1季營業毛利7.2億元，較去年第4季成長19.2%，較去年同期增加10.3%，首季毛利率由去年第4季的3.8%提高為5.2%，單季營業淨損約2600萬元。

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在產品組合方面，大尺寸平板電腦及筆電產品為第1季營收最大來源，占比達59%，但較2024年第4季減少3.1%；平板電腦產品仍為第2大營收貢獻來源，占比32%，因處產業淡季，營收季減31.2%。

宸鴻表示，由於第1季淨利息收入約2.2億元，並認列外匯收益1.4億元，加上其他業外收入包含政府補助及租金收入等合計約2700萬元，以及單季認列策略性投資損失約7300萬元，本季歸屬母公司淨利約1.6億元。（編輯：張均懋）1140507

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