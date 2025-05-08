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5月電子期金融期齊漲

2025/5/8 14:10
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（中央社台北8日電）台北股市今天下跌3.09點，收20543.40點。5月電子期收1114.40點，上漲13.75點，正價差3.93點；5月金融期收1992.60點，上漲9.80點，逆價差6.91點。

5月電子期以1114.40點作收，上漲13.75點，成交526口。6月電子期以1106.00點作收，上漲12.40點，成交5口。

電子現貨以1110.47點作收，下跌0.43點；5月電子期貨與現貨相較，正價差3.93點。

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5月金融期以1992.60點作收，上漲9.80點，成交290口。6月金融期以1983.40點作收，上漲13.40點，成交1口。

金融現貨以1999.51點作收，下跌2.54點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差6.91點。實際收盤價以期交所公告為準。1140508

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