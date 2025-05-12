研調：豁免期後東南亞面臨高關稅 影響美PC市場復甦

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（中央社記者潘智義台北12日電）研調機構群智諮詢今天指出，美國關稅政策不斷調整，全球PC產業鏈面臨壓力，第1季急單為筆電面板市場增溫，但第2季需求將明顯減緩，除非美國調整關稅政策，否則90天豁免期後，從中國外移到東南亞的產業鏈，仍將面臨高關稅壓力。

群智諮詢表示，美國對中國製造的PC產品課徵20%關稅，同時暫時豁免以中國及東南亞區域為主的高額對等關稅，豁免期約90天，但在豁免期結束後，中國及海外PC製造的對等關稅執行情況仍不明朗。

群智諮詢指出，在關稅的影響下，全球PC整機產業鏈正加速從中國轉移到其他區域。然而原有產能外移規劃以東南亞國家為主，尤其集中在越南，但該區域是對等關稅加碼的重點區域，東南亞製造的關稅風險也很大。

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因此，PC整機製造產能面臨規劃調整的壓力，與需求前景的不確定性。關稅為原本有望復甦的美國PC市場蒙上陰影。

群智諮詢認為，第2季筆電面板需求不如第1季，品牌商對後續市場的看法、對等關稅的執行力度以及上游零組件關稅的疑慮，將增加下半年全球筆電面板需求下滑的風險。（編輯：張均懋）1140512