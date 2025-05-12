台泥4月營收創同期新高 亞泥年增1成

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（中央社記者何秀玲台北12日電）水泥雙雄公布4月營收，由於去年同期發生0403花蓮大地震造成損失，在低基期下，今年受惠市場需求回溫，營收表現皆明顯成長。台泥今天公告4月營收創同期新高，亞泥4月營收也年增10.4%。

台泥4月營收為新台幣126.81億元，年增9.07%，創歷年同期新高，今年前4月營收為476.53億元，年增27.72%。台泥表示，儘管4月國際局勢動盪，包括關稅政策調整、匯率波動等因素影響整體經濟環境，營運表現仍穩健。

台泥在中國大陸市場方面，4月水泥銷量成長，營收年增25.2%，今年中國大陸市場前4月營收年增9.5%。子公司達和航運受惠水泥船與散裝船租賃及運量成長，4月單月營收及今年前4月累計營收，皆較去年同期成長。

針對匯率波動對營運影響，台泥表示，本業水泥主要在當地銷售，受匯率影響有限，將審慎觀察關稅與匯率走勢，並適時應對。

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亞泥4月營收為62.76億元，年增10.4%，前4月營收228.71億元，年增3.1%。亞泥指出，去年同期因花蓮地震使基期偏低，加上今年台灣市場水泥銷量回升，帶動整體業績增長；子公司如亞東預拌也進一步挹注業績，帶動整體營收增長。

亞泥也指出，中國大陸市場正呈現復甦情況，水泥價格較去年同期上揚，基礎建設投資逐步推升需求，同時煤炭價格回落，有效降低成本壓力。（編輯：林家嫻）1140512