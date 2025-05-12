股災與台幣走強衝擊 14家金控4月獲利腰斬年減逾65%

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（中央社記者羅元駿、張璦、蘇思云台北12日電）4月全球股市震盪、加上新台幣強升、美元走弱，14家上市金控4月獲利全倒，合計稅後淨利共新台幣186.31億元，較3月獲利大減199.79億元或51.75%，與去年同期相比更是年減65.45%。

上市14家金控今天全數公布4月營收數據，4月合計稅後淨利為186.31億元，較3月稅後淨利的386.1億元，大減199.79億元或月減51.75%。若與2024年同期的539.24億元相比，更是少賺352.93億元、年減65.45%。

觀察4月表現，14家上市金控僅兆豐金、台新金賺贏3月，其他金控4月獲利均較3月下滑，其中國票金、新光金更是成唯二單月虧損的金控，不過新光金4月虧損38.5億元則是較3月的虧損數83.06億元收窄。

富邦金4月仍是金控獲利三冠王，富邦金4月稅後淨利為41.7億元，主要反映連結稅制所得稅利益24.9億元，累計前4月稅後淨利為452.8億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.31元。

不過核心子公司富邦人壽4月稅後淨損24.1億元，富邦金說明，主要是受到美國關稅政策影響，使全球金融市場產生劇烈變化，尤其4月美元兌台幣貶值產生兌換損失，累計前4月稅後淨利249.5億元。至於另一子公司北富銀4月單月稅後淨利為29.1億元，及累計前4月稅後淨利130.3億元、年增22%，均創下歷年同期新高。

國泰金4月稅後淨利為12.9億元，累計前4月稅後淨利為334.1億元，EPS為2.28元。核心子公司國泰人壽4月單月稅後虧損25.7億元，累計前4月稅後淨利為156.7億元，國泰金說明，國壽4月虧損主要是反應新台幣4月強升3.6%，導致避險成本較高、影響獲利。

國泰金表示，子公司國泰世華銀4月稅後淨利37.1億元、累計前4月稅後淨利為158.9億元、持續創同期新高，年成長18%，主要是受惠放款動能強健，資金成本控制得宜。

中信金4月單月稅後淨利為26.53億元、累計前4月稅後淨利為225.61億元，EPS為1.16元。主要是子公司中信銀4月核心業務表現穩健，單月稅後獲利44.5億元，累計前4月稅後獲利178.93億元，年成長21%。

4月單月金控獲利中，以銀行為主體的金控表現較壽險型金控佳，而永豐金、玉山金EPS都以0.71元、雙雙排名第4。

永豐金4月稅後淨利為18.25億元、月減1.72%，累計前4月稅後淨利則為90.27億元、續創歷史同期新高，年增6.2%。永豐金說明，銀行子公司4月稅後淨利為18.4億元，獲利月減主要是因計息天數較3月減少1天，及財富管理與法金業務手續費動能也較3月降低所致；證券4月稅後淨利為0.06億元、月減96.3%，主要是交易天數較少、日均量下滑及台股行情震盪，導致手續費收入與資本利得減少。

EPS為0.69元的元大金則排名第5，元大金4月單月稅後淨利為13.02億元，累計前4月稅後淨利為89.4億元，主要是台股4月日均量較3月減少逾12%，證券子公司稅後淨利為14.26億元；銀行獲利來源則為利息淨收益及財管手收，稅後淨利為7.1億元。壽險子公司則因新台幣升值而有匯兌損失。

凱基金4月稅後淨利為5.18億元，累計前4月稅後淨利達92.24億元，EPS為0.55元。凱基金指出，凱基人壽在投資方面，雖4月投資市場波動劇烈但秉持穩健投資策略，4月單月稅後淨利為4.31億元，累計前4月稅後淨利為66.07億元，維持穩健的營運表現。

台新金4月稅後淨利為12.7億元，累計前4月稅後淨利為60億元，EPS為0.41元。其中，子公司台新銀4月單月稅後淨利18.5億元，累計稅後淨利為67.9億元、年增17.3%，核心業務獲利動能持續穩健。

國票金4月罕見出現單月虧損2.03億元，國票金說明，美國宣布實施對等關稅，全球金融市場明顯修正，台股也受影響，票券股權業務、證券自營及新金融商品業務出現損失，加上市場日均量與經紀業務市占率都較去年同期低，衝擊子公司國際票券及國票證券獲利分別年減14.95%與127.02%。

敬陪末座的新光金4月單月稅後虧損38.5億元，累計前4月稅後虧損163.83億元，每股稅後虧損0.93元。新光金說明，主要受旗下子公司新光人壽及元富證券虧損所致。其中，元富證券因受市場日均量較去年同期下降且市場波動導致評價損失，4月單月虧損4.35億元。

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新光金進一步指出，新壽在投資方面，因4月新台幣升值1.165元導致匯兌損失，但新壽採用外匯價格變動準備金新制下，匯兌損失可以用外匯價格變動準備金充抵降低衝擊，另外4月市場震盪加劇也影響投資獲利，4月單月新壽稅後虧損38.16億元，累計前4月稅後虧損 148.69 億元。

4大公股金控方面，兆豐金前4月稅後淨利101.82億元、年減27.8%，EPS達0.69元，續居公股之首；第一金前4月稅後淨利92.45億元、年增1.3%；華南金前4月稅後淨利69.58億元、年減7.09%；合庫金前4月稅後淨利63.04億元、年減6.27%。（編輯：潘羿菁）1140512