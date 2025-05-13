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5月電子期金融期齊漲

2025/5/13 13:57
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（中央社台北13日電）台北股市今天上漲200.60點，收21330.14點。5月電子期收1164.45點，上漲18.90點，正價差2.14點；5月金融期收2035.60點，上漲16.60點，逆價差1.83點。

5月電子期以1164.45點作收，上漲18.90點，成交476口。6月電子期以1157.75點作收，上漲20.60點，成交13口。

電子現貨以1162.31點作收，上漲13.45點；5月電子期貨與現貨相較，正價差2.14點。

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5月金融期以2035.60點作收，上漲16.60點，成交486口。

金融現貨以2037.43點作收，上漲9.47點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差1.83點。實際收盤價以期交所公告為準。1140513

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