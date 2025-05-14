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MSCI半年度調整 台股權重一平兩降

2025/5/14 09:34（5/14 09:41 更新）
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MSCI（明晟）14日公布半年度調整結果。（路透社）
MSCI（明晟）14日公布半年度調整結果。（路透社）
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（中央社記者吳家豪台北14日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，台股在全球市場指數權重持平，在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重分別遭調降0.08、0.05個百分點，最新權重將在29日收盤生效。

MSCI

MSCI是什麼？調整對台股有什麼影響？

  • MSCI是由摩根士丹利資本國際公司編制、以美元計價的股價指數。它提供投資專業人士一致性的比較基礎，克服各國市場各自的匯率、指數編制差異，像是投資組合經理、學者及金融機構經常利用MSCI來檢視各國市場狀況。
  • 當MSCI指數調整時，投資專業人士也會因應調整資金配置與避險策略。以台股為例，如果MSCI調高台股權重，全球基金在台灣的分配將可能增加，進而吸引國際資金投資，因此MSCI每一季度（2月、5月、8月、11月）調整都受到關注。

資料來源：大昌證券

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是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎，每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整。

在本次MSCI調整中，台股在「MSCI全球市場指數」權重維持1.74%；在「MSCI全球新興市場指數」權重由16.64%下調至16.56%，調降0.08個百分點；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由19.04%下調至18.99%，調降0.05個百分點。

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MSCI台灣指數成分股方面，本次無新增或刪除成分股，指數成分股維持88檔，並有19檔成分股調整在外流通股數。本次權重調升最多個股為藥華藥，其權重為0.31%，調升0.02個百分點；權重調降最多個股為台灣大，其權重為0.49%，調降0.02個百分點。

以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多的國家為阿拉伯聯合大公國，權重增加0.15個百分點；權重調降最多的國家為台灣及泰國，權重降低0.08個百分點，其餘國家權重變化不大。（編輯：楊凱翔）1140514

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