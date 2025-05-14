5月電子期金融期齊漲
2025/5/14 13:53
（中央社台北14日電）台北股市今天上漲452.73點，收21782.87點。5月電子期收1192.30點，上漲27.50點，逆價差0.69點；5月金融期收2051.20點，上漲15.80點，逆價差4.99點。
5月電子期以1192.30點作收，上漲27.50點，成交410口。6月電子期以1184.85點作收，上漲27.10點，成交28口。
電子現貨以1192.99點作收，上漲30.68點；5月電子期貨與現貨相較，逆價差0.69點。
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5月金融期以2051.20點作收，上漲15.80點，成交356口。6月金融期以2042.80點作收，上漲18.60點，成交7口。
金融現貨以2056.19點作收，上漲18.76點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差4.99點。實際收盤價以期交所公告為準。1140514
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