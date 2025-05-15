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上銀旗下邁萃斯新竹鳳山廠啟用 拚年營收1億美元

2025/5/15 11:30
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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）傳動元件廠上銀旗下邁萃斯精密位於新竹縣鳳山工業區新廠，5月13日舉行新廠啟動儀式，規劃年營收1億美元，近期布局齒輪磨床，鎖定新能源與電動車生產設備應用。

上銀今天上午透過新聞稿指出，邁萃斯位於新竹湖口鳳山新廠，基地面積約1萬1000坪，一期工程落成啟用行政樓4層及工具機製造廠，樓地板總面積8400坪，規劃年營收1億美元的生產基地。

上銀暨邁萃斯董事長卓文恒指出，新廠加上新機型與新聘員工，此外，連續2個月新齒輪磨床機型獲得日本齒輪加工廠超過1億日圓訂單，其他客戶詢問狀況佳，邁萃斯接單狀況和2024年相當，長期來看接單狀況正向，持續朝向新目標邁進。

邁萃斯說明，近期推出兩款全新齒輪磨床，其一專為工程機械、建築設備、風力發電、礦業與起重機產業設計，適用少量多樣且大型齒輪的高效加工；另一款整合創成、成形及內齒研磨三大功能，鎖定新能源與電動車領域。

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卓文恒先前在法人說明會中指出，邁萃斯開發創成磨機台，可應用電動車齒輪元件製程，相關機台陸續完成，布局高階複合化和多軸研磨設備外，也開發齒輪研磨軟體核心技術。

觀察貿易戰和新台幣匯率升值挑戰，邁萃斯表示，台灣工具機產業面臨壓力，邁萃斯持續轉型，發展高精密機械齒輪磨床。（編輯：張良知）1140515

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