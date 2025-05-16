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雙鴻通過股息10元 林育申：液冷散熱趨勢不會回頭

2025/5/16 10:56
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（中央社記者曾仁凱台北15日電）散熱大廠雙鴻今天舉行股東常會，雙鴻去年歸屬母公司淨利新台幣18.92億元，比2023年大幅成長53.69%，每股純益21.23元，創歷史新高，股東會通過每股派發現金股息10元。

雙鴻董事長林育申表示，雙鴻去年獲利創高，主因是AI伺服器採用液冷散熱滲透率提升，以及通用型伺服器需求復甦。他認為，隨著AI伺服器功率愈來愈高，散熱需求愈來愈強，液冷散熱的發展趨勢不會回頭。

林育申指出，今年下半年液冷產品占營收比重將超過4成，有機會達到5成，對比去年全年占比為12%，液冷成為雙鴻今年最重要的營運動能。

雙鴻公布今年第1季歸屬母公司淨利5.11億元，年增29.3%，為歷史次高，每股純益5.66元，連續兩季賺逾半個股本，動能續強。林育申今天說，隨著GB200伺服器大量出貨，以及美中關稅戰趨緩，樂觀預估雙鴻今年下半年對比上半年的成長動能，會比去年還要懸殊。

林育申坦承今年變數很多，美國關稅變動太大，雙鴻現階段先把該做的事完成。他說，客戶為了規避風險，要求去中化，雙鴻泰國廠計畫持續加速，現在出到美國的產品幾乎都是從泰國出貨。

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去年泰國廠占雙鴻出貨比重僅1成多，今年泰國廠與中國廠的比重分布有望達到一半一半。目前雙鴻泰國廠的產能到第3季就會全滿，已著手興建第2廠區，目標明年第1季末量產，屆時泰國將成為雙鴻全球最大產區。

林育申表示，雙鴻正在觀望美國關稅政策落地再做評估，下一步不排除前進北美設廠，可能選擇落腳墨西哥。（編輯：張良知）1140516

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