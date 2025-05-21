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美元失守100大關 新台幣隨亞幣走揚創逾半個月高點

2025/5/21 18:06
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（中央社記者潘姿羽台北21日電）市場瀰漫看空美元氣氛，美元指數應聲跌破100大關，亞幣連袂走揚，新台幣延續升勢，今天收盤收30.158元，小升2.1分，匯價連2升，創逾半個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額放大至18.455億美元。

七大工業國集團（G7）成員國財政部長會議登場，外界聚焦各國官員對關稅談話，以及與美方互動。在此同時，市場看空美元的情緒持續發酵，美元指數連3跌，失守100大關。

外匯交易員指出，美元走弱，亞幣順勢反彈，而且台股啟動漲勢，吸引外資加大匯入力道，助攻新台幣緩步朝向30元整數大關邁進。

台灣股匯市今天同步走揚，台股在輝達概念股領漲之下，終場收在21803.91點，漲277.88點。新台幣兌美元今天開盤價為30.16元，早盤一舉升破30.1元，最高觸及30.09元，而後續於30.1元附近偏升整理。

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近日市場瀰漫看空美元氛圍，美國銀行（BofA）以貿易談判可望出現進展及美元偏弱影響為由，調整東亞國家貨幣的預測，認為新台幣兌美元年底可能升至28.8元；高盛也預測亞洲各國跟美國進行貿易協商，將使亞幣更難貶值，估新台幣、韓元都將升值。

央行副總裁嚴宗大今天於立法院談及匯率議題，他表示，單是美元弱勢還是強勢，美國國內就有不同看法，央行關切的是維持匯率穩定，目前新台幣匯率相較4月底、5月初已經穩定很多。（編輯：潘羿菁）1140521

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