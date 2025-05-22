漢翔：今年目標交18架高教機 無人機反制系統測試中

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（中央社記者江明晏台北22日電）漢翔指出，去年營收再創新高，歸功民用業務訂單回升、空軍機隊維保挹注，儘管高教機面臨供應鏈斷鏈挑戰，今年目標再交付18架；漢翔投入發展的「無人機反制系統」，目前已進入系統測試階段。

漢翔今天召開股東常會，由於董事長胡開宏在國外拓展業務，特別指定常務董事、漢翔總經理馬萬鈞代理主持，會中通過113年度盈餘分派，每股配發現金股利1.38元，維持配發率60%，

漢翔去年整體營收達新台幣393億元，再創歷史新高，歸功民用業務訂單回升、空軍機隊維保挹注；在獲利方面，每股盈餘（EPS）2.3元，較112年2.36元小幅下降，主因為供應鏈持續斷鏈及美軍插單，導致勇鷹高教機延遲交運、認列相關罰款。

漢翔今年第1季營收約75億元，每股盈餘0.25元。漢翔指出，高教機截至目前共完成45架交運，儘管供應鏈斷鏈的挑戰仍在，今年全力朝再交付18架的目標前進。

在無人機業務方面，漢翔表示，運用戰機的雷達技術經驗，投入發展「無人機反制系統」，建立自有的防禦產品，目前已進入系統測試階段。

民用業務方面，漢翔指出，疫後供應鏈結構鬆動，面對原物料、人力等成本上漲情勢，漢翔順利與客戶談判調價，去年民用機體與發動機相關營收成長至4成占比，毛利也有所成長；今年第1季接獲總額逾85億元的新訂單，將在未來幾年挹注營收。

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另外，漢翔的發動機機匣業務新增設備已到位，下半年會配合客戶需求增量，產能可預期將大幅提升。

漢翔指出，持續著力能源業務的拓展，今年3月啟用「2MW風光儲電力島示範案場」，瞄準國內外用電大戶市場，打造節能不斷電系統，並與馬來西亞縱橫集團合作，目標將電力島推廣至東南亞；4月漢翔並斬獲台電鳳林變電站高階電力設備新建工程，打入台電10年「強化電網韌性建設計畫」，進軍高技術門檻的STATCOM系統建置。（編輯：張良知）1140522