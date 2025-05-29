美股收跌輝達報佳音 法人：關注AI概念股走勢

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（中央社記者何秀玲台北29日電）美國公債殖利率攀升，美股主要指數28日收盤應聲下跌，輝達（NVIDIA）也在盤後公布第1季財報，營收、獲利皆優於市場預期。法人表示，台股28日權值電子股普遍收黑，隨著輝達財報表現亮眼，可觀察權值電子股以及AI概念股，以及是否提振台股短期走勢。

美股28日表現，道瓊工業指數下跌244.95點或0.58%，收42098.70點；標普500指數下挫32.99點或0.56%，收5888.55點；那斯達克指數下滑98.22點或0.51%，收19100.94點；費城半導體指數下跌26.67點或0.55%，收4834.42點。

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台股28日漲21.18點，收在21357.72點，成交值新台幣3213.88億元。三大法人合計賣超17.27億元，其中自營商賣超26.69億元，投信買超17.29億元，外資及陸資賣超7.87億元

凱基投顧表示，28日台股價漲量增，但開高走低收黑K棒，且5、10日均線開始下彎形成上檔壓力，加上KD仍在走跌，不利指數上攻。目前下有月線與5月13日多方缺口約21100至21300點提供支撐，指數將維持震盪格局。（編輯：楊凱翔）1140529