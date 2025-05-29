台股盤中漲勢收斂 輝達財報帶旺AI概念股

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（中央社記者何秀玲台北29日電）台股今天開高走低，早盤漲逾200點，盤中漲點收斂至約百點；權王台積電一度站上986元，盤中同樣漲勢收斂。不過輝達第1季財報報喜，帶動AI概念股普遍上揚，網通概念股表現強勢。

10時56分左右，台股加權指數為21469點，上漲112點。電子股上漲0.87%、金融股上漲0.06%，代表中小型股票的櫃買指數上漲0.49%。

觀察電子權值股盤中表現，台積電上漲7元至974元，鴻海上漲4.5元為156.5元，聯發科上漲15元，為1295元。

輝達今年第1季營收達到440億美元，超過市場預期。AI概念股受輝達財報激勵，廣達、緯創分別上漲3.5元和1.5元；散熱雙雄奇鋐和雙鴻盤中分別上漲6元、4元。

網通概念股中，鋐寶科技以21.55元攻上漲停，友訊和明泰皆上漲逾2%，仲琦上漲逾1%。

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資深分析師簡伯儀向中央社記者表示，MSCI季度調整今天盤後生效，輝達公布財報激勵台股開高，但端午連假將至，市場具不確定性，追價力道不夠，短期均線也出現走平，節前賣壓湧現，指數出現開高上影線。

他指出，台股大盤已連續多日收黑K線，有較大逢高賣壓，指數從低檔累積蠻大漲幅，近期盤勢應在類股調整。（編輯：楊蘭軒）1140529