宏碁股東會通過配息1.7元 推動更多子公司公開發行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北29日電）電腦品牌廠宏碁今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣1.7元，董事長陳俊聖表示，旗下多元事業引擎的策略持續發力，截至2024年底已有13間公開發行子公司，未來將推行更多子公司的公開發行計畫。

宏碁2024年合併營收新台幣2646.82億元，年增9.7%；稅後淨利55.39億元，年增12%，寫下近3年新高；每股盈餘（EPS）1.84元。

陳俊聖說，宏碁Chromebook筆記型電腦在去年第3季及第4季的出貨量排名全球第1，旗下多元事業引擎的策略也持續發力，非電腦及顯示器業務約占集團總營收28.3%。

透過 Google News 追蹤中央社

陳俊聖也感謝所有客戶、股東和員工在過去一年的堅定支持，展望未來，宏碁將持續創新現有業務，同時尋找全新機會，迎接令人期待的一年。

宏碁在股東會營業報告書中提到，全球供應鏈持續受到地緣政治、貿易壁壘、通貨膨脹及貨幣波動等全球性議題的挑戰，宏碁將隨時保持警覺，彈性調整業務和營運策略，包含外匯管理、縮短供應鏈以便更接近市場，最大程度降低風險並優化庫存管理。（編輯：潘羿菁）1140529