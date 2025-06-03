台積電穩盤 台股終場上漲124點收21126點

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（中央社記者江明晏台北3日電）台股今天開高震盪，台積電穩軍心，AI概念股、PCB族群、金融股上攻，指數早盤漲逾300點，接近月線反壓區，隨後漲勢收斂，終場上漲124.22點，收在21126.93點。

台股今天以21126.7點開高，早盤漲逾300點，高點至21303.21點，接近月線約21311點關卡，隨後漲勢收斂。終場加權指數上漲124.22點，收21126.93點，漲幅0.59%，成交值新台幣3502.79億元；電子股漲0.55%、金融股漲1.73%，代表中小型股票的櫃買指數漲0.21%。

台積電今天召開股東常會，董事長暨總裁魏哲家提及今年美元營收將成長24%至26%，成長幅度將繼續超越晶圓製造2.0產業的整體成長。台積電高點至965元，盤中漲勢收斂，終場上漲4元，收在950元，漲幅0.42%。

電子權值股今天漲跌互見，鴻海下跌0.66%，聯發科上漲逾1%，台達電勁揚逾3%；大立光下跌約0.88%。

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AI伺服器題材再度發威，散熱股奇鋐放量上攻，終場上漲近5%，成交值躍居台股第二，僅次於台積電；受惠AI伺服器需求，銅箔基板大廠台光電大漲，再創歷史天價，終場收在784元，上漲3.43%，金像電收漲逾5%，緯穎、廣達、技嘉、華碩也強漲。

金融股發揮穩盤效果，國泰金、中信金勁揚，收漲5.79%、2.87%。受匯率波動、關稅衝擊，台泥今天慘摔3%，大成鋼跌5.84%。（編輯：楊蘭軒）1140603