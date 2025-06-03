集邦：海力士第1季DRAM市占36% 首度超越三星摘冠

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（中央社記者張建中新竹3日電）市調機構集邦科技統計，第1季全球動態隨機存取記憶體（DRAM）產值270.1億美元，季減5.5%。SK海力士（Hynix）市占率36%，首度超越三星（Samsung），躍居全球DRAM龍頭地位。

集邦科技表示，一般型DRAM合約價格下跌，加上高頻寬記憶體（HBM）出貨收斂，是影響第1季DRAM產值下滑的主因。

集邦科技指出，三星因HBM無法再直接銷售中國市場，以及HBM3e改版，高單價產品出貨量大幅降低，影響第1季營收季減超過19%，至91億美元，市占率自2024年第4季的39.3%滑落至2025年第1季的33.7%。

SK海力士第1季營收季減7.1%，至97.2億美元，市占率36%，首度超越三星，躍居全球DRAM龍頭寶座。

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展望第2季，集邦科技表示，隨著電腦代工廠和智慧手機業者陸續完成庫存去化，並積極於美國對等關稅的寬限期內生產整機，將帶動位元採購動能升溫、供應商出貨位元顯著季增。

集邦科技預期，各主要應用的DRAM合約價皆將止跌回升，一般型DRAM合約價，以及一般型DRAM和HBM合併的整體合約價都將上漲。（編輯：張均懋）1140603