加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
中華電為憑證事件致歉 強調無涉資訊與網路安全
首頁 / 產經

集邦：海力士第1季DRAM市占36% 首度超越三星摘冠

2025/6/3 19:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹3日電）市調機構集邦科技統計，第1季全球動態隨機存取記憶體（DRAM）產值270.1億美元，季減5.5%。SK海力士（Hynix）市占率36%，首度超越三星（Samsung），躍居全球DRAM龍頭地位。

集邦科技表示，一般型DRAM合約價格下跌，加上高頻寬記憶體（HBM）出貨收斂，是影響第1季DRAM產值下滑的主因。

集邦科技指出，三星因HBM無法再直接銷售中國市場，以及HBM3e改版，高單價產品出貨量大幅降低，影響第1季營收季減超過19%，至91億美元，市占率自2024年第4季的39.3%滑落至2025年第1季的33.7%。

SK海力士第1季營收季減7.1%，至97.2億美元，市占率36%，首度超越三星，躍居全球DRAM龍頭寶座。

google news透過 Google News追蹤中央社

展望第2季，集邦科技表示，隨著電腦代工廠和智慧手機業者陸續完成庫存去化，並積極於美國對等關稅的寬限期內生產整機，將帶動位元採購動能升溫、供應商出貨位元顯著季增。

集邦科技預期，各主要應用的DRAM合約價皆將止跌回升，一般型DRAM合約價，以及一般型DRAM和HBM合併的整體合約價都將上漲。（編輯：張均懋）1140603

#DRAM
#SK海力士
#三星
#記憶體
#集邦科技
#收斂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：