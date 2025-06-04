台灣瑞典經貿對話 交流地熱開發和新創議題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北4日電）經濟部政務次長江文若3日與瑞典外交部貿易政務次長言禾康（Håkan Jevrell）共同主持「2025台瑞典經貿對話」會議，江文若表示，台灣推動信賴供應鏈政策，盼與理念相近夥伴共同打造可信任的合作夥伴關係，台瑞典雙方也交流地熱開發和新創等議題。

江文若此行也參訪瑞典5G通訊技術領導廠商愛立信（Ericsson）、瑞健醫療（SHL Medical），探討台瑞典在電信及生技產業擴大合作的潛力。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，雙方在台瑞典經貿對話會議上討論智慧財產法制、審查及人工智慧與科技應用等領域，台灣除向瑞典介紹如林口新創園等提供的完善場域以及對國際新創落地的支持與協助外，亦與瑞典方交流新創發展的經驗，並歡迎瑞典新創企業來台參展、落地發展。

此外，台灣今年取得亞洲暨大洋洲循環經濟熱點主辦權，邀請瑞典方共襄盛舉。貿易署表示，雙方也分享能源現況及達成凈零目標所面臨能源韌性挑戰及可加強交流合作的領域，尤其地熱開發，雙方雖應用領域不同，但鑽探技術相近，歡迎瑞典業者參與台灣的地熱開發。

言禾康在會議上，就當前國際政經、關鍵科技環境發展分享瑞典觀點，並盼加強交流。江文若則說明台灣推動「信賴供應鏈」政策，盼與理念相近夥伴共同打造可信任的合作夥伴關係，她並感謝瑞典政府近年對台灣的支持。雙方將持續透過經貿對話會議平台，在過去緊密合作的既有基礎上，續推動雙邊產業技術合作交流。

透過 Google News 追蹤中央社

貿易署表示，江文若與言禾康3日也共同出席第41屆台瑞典經濟合作會議，今年雙方業者主要就資通訊及低軌衛星領域交流合作商機。江文若表示，台灣政府持續推動「投資台灣三大方案」，聚焦五大信賴產業、大健康產業，並延長方案實施至2027年，歡迎瑞典企業來台投資。

貿易署表示，瑞典是台灣在北歐地區的第1大貿易夥伴，也是第2大外資來源國。2024年，台灣與瑞典雙邊貿易總額為14億103萬美元。在投資部分，截至今年4月止，瑞典來台投資達6.62億美元。（編輯：楊凱翔）1140604