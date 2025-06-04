6月電子期金融期齊漲
2025/6/4 13:57
（中央社台北4日電）台北股市今天上漲491.16點，收21618.09點。6月電子期收1175.05點，上漲32.40點，逆價差7.94點；6月金融期收2110.40點，上漲41.60點，逆價差5.06點。
6月電子期以1175.05點作收，上漲32.40點，成交587口。7月電子期以1162點作收，上漲32.60點，成交1口。
電子現貨以1182.99點作收，上漲34.30點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差7.94點。
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6月金融期以2110.40點作收，上漲41.60點，成交770口。
金融現貨以2115.46點作收，上漲22.93點；6月金融期貨與現貨相較，逆價差5.06點。實際收盤價以期交所公告為準。1140604
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