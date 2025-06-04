工研院赴東京參展 搶攻日本無人機高成長市場

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（中央社記者楊明珠東京4日專電）台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）參加日本國際無人機展，在經濟部支持下打造台灣館，工業技術研究院由院長劉文雄帶隊，展示6項自主研發無人機創新技術，展現搶攻日本無人機高成長市場的決心與實力。

因應地緣政治與全球供應鏈重組浪潮，「非紅供應鏈」已成為國際產業布局焦點。工研院（ITRI）在經濟部產業技術司支持下，精準對焦產業需求，致力推動無人機關鍵技術自主化與高值化應用開發，赴日參加日本國際無人機展（Japan Drone 2025），展出6項創新成果，涵蓋整機應用及關鍵模組。

在整機應用方面，工研院展示3項具國際競爭力的無人機技術，全面對焦巡檢、物流與特殊任務等高值應用需求。

首先，「長航時燃料電池無人機」搭載氫燃料電池，突破鋰電池續航限制，實現181分鐘飛行時間（負載5公斤），與目前多數採用鋰電池的大廠機型相比，續航表現達國際商用無人機主流水準3倍，可執行山區搜救、遠距巡檢與緊急醫療運輸等任務，並採模組化設計，可快速配置任務需求。

「物流無人機」專為偏遠地區配送需求打造，整合高效率馬達與模組化酬載設計，飛行穩定性且續航力強，可靈活因應各類物資運輸，已與日本無人機公司Tompla於神戶工業區完成餐點物流示範。

「AI無人機隊系統」結合智慧航點自動生成、即時影像傳輸和AI漁群辨識技術，支援多機協同作業，已應用於遠洋智慧漁搜、橋梁巡檢及智慧倉儲室內巡檢，漁獲搜索效率提升3倍以上，有效替代高成本高風險的直升機漁搜作業。

在關鍵模組方面，工研院也展示3項自主研發核心技術，強化整機性能並支援多元場域應用。「動力模組：馬達與電子調速器」，採用創新馬達與槳葉設計，搭配無感控制技術與空氣冷卻散熱系統，相較一般市面上動力模組，提升推力最大可達10%，延長飛行時間且增加載重能力。

「冗餘飛行控制器」具備雙飛控系統，如同無人機飛行任務中的第2大腦，能大幅提升極端氣候與長時任務下的穩定性與容錯能力。針對小型化應用，「微型飛控板」整合先進演算法與快速反應控制，適用室內倉儲、農業巡檢及災後搜救等高機動場景。

展會期間，工研院亦組團拜訪日本無人機產業振興協會（JUIDA），以及日本領導無人機服務開發公司、日本領先的eVTOL（電動垂直起降）及物流無人機開發公司等10家具代表性企業，拓展技術授權、共同研發機制與應用鏈結等合作機會，深化台日無人機自主供應鏈夥伴關係。

工研院院長劉文雄今天到台灣館聽取介紹並與日本無人機產業相關單位進行交流。

他表示，工研院精準對應產業需求，協助台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）海外布局，掌握無人機關鍵技術並拓展國際商機。例如已引進全球第2大無人機製造商Parrot及日本最大無人機廠商ACSL在台建立供應鏈，同時推動日本無人機聯盟在台建構非紅供應鏈。

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日本國際無人機展是日本國內最大規模的無人機展，也是亞洲最具影響力的無人機展，4日在千葉市美濱區的幕張展覽館開幕，參展的海外內廠商及團體達271家，創新高。

除了無人機的機體、零件，還有備受關注的運用無人機的新型服務等都在此展中介紹，展期至6日為止，預估能吸引2萬2000人進場。（編輯：陳慧萍）1140604