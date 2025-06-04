保戶資料傳遭駭 金管會：請壽險公會了解並轉知會員

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（中央社記者羅元駿台北4日電）媒體報導，保險系統服務商kiwi86驚傳遭到駭客入侵，相關保戶資料恐被公開。金管會保險局官員晚間回應，初步致電永達保經，公司說法為客戶資料存於雲端、不受影響，金管會已請壽險公會了解，並轉知會員公司。

有媒體報導，kiwi86驚傳駭客入侵，限期公司回應並支付贖金，否則將公開所有檔案，而該公司建置超過618萬筆保單，報導也提及系統服務商的企業客戶包含永達保經。

金管會保險局官員晚間回應，第一時間致電給永達保經了解，公司初步回應為kiwi86有2個伺服器，被駭客入侵的是公司本身系統，而客戶資料則是存在雲端，並沒有被駭、不受影響。

官員強調，這是公司初步給金管會的回應，這類重大偶發事件應在發生的次日起7個營業日內，函報相關資料與後續處理情形給金管會。

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官員也說明，kiwi86的商業模式是開放給民眾或是保險業務員，根據輸入個人需求、性別、職業等資料，提供保單健檢或是保險建議書。民眾通常是付費加入會員去使用，而保經公司和kiwi86簽約可能有較優惠的價格提供給業務員使用。

官員表示，金管會已請壽險公會去了解並轉知會員，因為系統提供保單健檢通常是以壽險公司為主。（編輯：張均懋）1140604