6月電子期漲 金融期跌
2025/6/5 13:57
（中央社台北5日電）台北股市今天上漲56.34點，收21674.43點。6月電子期收1181點，上漲5.75點，逆價差8.14點；6月金融期收2102.20點，下跌8點，逆價差8.53點。
6月電子期以1181點作收，上漲5.75點，成交398口。
電子現貨以1189.14點作收，上漲6.15點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差8.14點。
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6月金融期以2102.20點作收，下跌8點，成交432口。7月金融期以2070點作收，下跌8點，成交6口。
金融現貨以2110.73點作收，下跌4.73點；6月金融期貨與現貨相較，逆價差8.53點。實際收盤價以期交所公告為準。1140605
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