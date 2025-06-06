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經濟部次長瑞典國會演講 深化台灣瑞典政經關係

2025/6/6 07:19
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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩6日專電）經濟部政務次長江文若於2日至4日率團赴瑞典出席雙邊會議，並在瑞典國會演講，吸引10餘位國會議員全程聆聽、交流熱絡，深化台灣與瑞典雙邊政經關係。

江文若與瑞典外交部貿易政務次長言禾康（Håkan Jevrell）共同主持「2025年台瑞典經貿對話會議」，就能源政策、綠色轉型、循環經濟、智慧財產權及新創生態系等議題交流。

雙方連袂出席「第41屆台瑞典經濟合作會議（JBC）」，自1986年首度舉行以來，台瑞典JBC已成為台灣與歐洲國家間最具歷史的經貿合作平台，並聚焦資通訊及低軌衛星領域商機。

江文若應「台瑞國會議員協會」（STPA）的邀請，以「強化台灣與瑞典共同打造韌性供應鏈」之題發表專題演講，瑞典國會工業及貿易委員會主席安德森（Tobias Andersson）誠摯歡迎江次長率團來訪，強調台灣經濟活力與表現令人驚豔，為瑞典重要經貿夥伴，諸多瑞典廠商對台灣產業發展與經貿環境高度肯定，期盼雙方在此堅實基礎上深化經貿關係。

駐瑞典代表谷瑞生在做引言時，詳細說明台灣為全球產業重要供應鏈，台灣與瑞典不僅經貿與產業互補互利，更是同享普世價值之民主夥伴；台灣為歐盟第12大進口國及第20大出口國，籲請瑞典積極促請歐盟儘速與台灣洽簽台歐經濟夥伴協定（EPA），強化民主國家間經濟互賴與韌性。

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江文若說明台灣在全球供應鏈中的關鍵地位，並就台灣5大信賴產業發展政策、當前全球經濟不確定性下台灣因應策略進行分享，並與跨黨派國會議員及黨團顧問等就台灣能源發展政策、半導體產業布局等議題深度交流，深獲在場國會議員的高度讚賞與支持。

江文若此行並參訪瑞典5G通訊技術領導廠商愛立信（Ericsson）及重要投資外商瑞健醫療（SHL Medical），期許台灣與瑞典在電信及生技產業領域持續深化並擴大合作。（編輯：陳承功）1140606

江文若
台灣瑞典經貿對話 交流地熱開發和新創議題汽機車零配件展登場 貿協辦美國商機日助業者拓銷
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