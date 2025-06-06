6月電子期跌 金融期漲

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（中央社台北6日電）台北股市今天下跌13.77點，收21660.66點。6月電子期收1180.30點，下跌0.70點，逆價差5.98點；6月金融期收2125.80點，上漲23.60點，逆價差0.93點。

6月電子期以1180.30點作收，下跌0.70點，成交440口。7月電子期以1167.85點作收，上漲0.10點，成交3口。

電子現貨以1186.28點作收，下跌2.86點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差5.98點。

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6月金融期以2125.80點作收，上漲23.60點，成交430口。7月金融期以2090.80點作收，上漲20.80點，成交1口。

金融現貨以2126.73點作收，上漲16點；6月金融期貨與現貨相較，逆價差0.93點。實際收盤價以期交所公告為準。1140606